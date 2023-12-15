現今的車輛具有 200 至 2,000 個不等的半導體，供應電力、進行感測並處理資訊，確保乘車者安全無虞；最新穎的半導體創新，讓汽車製造商得以打造出技術超前的汽車。當車輛成為移動的必備工具，現今的駕駛會期待車子兼具舒適度與便利性的功能，例如可實現自動駕駛的感測器，或是可調節溫度的智慧座椅。德州儀器分享，以關鍵半導體技術，協助車輛擁有更高的安全性與智慧，包含可偵測乘車者或遺落物體的環景攝影機與系統。
在半導體創新的推動之下，汽車系統持續進化，並協助提供更安全、更舒適的駕駛體驗。先進電池管理系統 (BMS) 能更準確偵測電池充電狀態和健全狀態，提供更理想的特性分析，協助駕駛人延長行駛時間；多種系統的效率提升且重量減輕，進一步強化駕駛單次充電的行駛距離。
另外，在功率電子元件可支援高達 800 V 電壓，得以實現高效率的電源轉換並提高功率密度，同時可提供絕緣功能，進而開創更多、更快速且高效率的充電選擇。先進駕駛輔助系統 (ADAS)也需要可靠的智慧技術，使車輛透過攝影機與雷達感測器準確感測周遭環境、可靠且安全地傳輸、處理並傳達感測器數據，進而實現即時決策。
德儀分析，有六種基礎技術推動前述各系統進化，協助打造更安全、更智慧的車輛，先進感測技術、電源、高電壓系統、馬達控制及安全的數據處理，最後是資訊處處理，決定汽車系統化的趨勢。
在提升駕駛安全性的同時，同時以實惠價格提供卓越體驗，德儀持續以半導體推動汽車技術邁向尖端，並重新定義駕駛體驗。
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