友達宣布，其60吋高透明度Micro LED顯示器獲得2023年竹科優良廠商創新產品獎。友達運用彈性無縫拼接技術打造此款大尺寸透明顯示器，擁有600nits的全畫面亮度、大於60％的穿透率以及超過NTSC 110％的優異廣色域表現，並擁有客製化、適應多元型態之顯示應用優勢，，陸續斬獲2023年顯示器元件產品技術獎、SDIA前瞻顯示大賞銀質獎及竹科產品創新獎之肯定。
友達技術長廖唯倫表示，友達看準Micro LED微發光二極體的優異特性，點亮終極顯示科技的未來，率先投入Micro LED前瞻顯示技術研發逾10年，同時積極整合上下游供應鏈，建立完整生態圈，以及Micro LED客戶的資源布局，為終端產品開發吹響號角。
Micro LED顯示器，具有高亮度、高對比、廣色域、廣視角與高信賴性等優勢，同時擁有超高透明度與可撓、可彎曲特性，打破了傳統顯示器的限制。友達長期深耕次世代顯示技術，跨域整合Micro LED產業鏈，建立完整的智慧顯示生態圈及推進技術走向商品化。獲得2023年竹科創新產品獎的「60吋高透明度Micro LED顯示器」以玻璃基板作為載體，結合Micro LED的顯示技術，透過微型LED晶粒的高穿透率光學設計和LTPS技術，成功實現了600 nits的全畫面亮度、大於60％的穿透率以及超過NTSC 110％的廣色域效果。
同時，友達也運用Micro LED彈性無縫拼接特性，使得顯示器能夠靈活應用於多樣化場域，如家庭玄關的窗屏、零售場域的展示櫥窗，或導入觀光巴士與船舶窗屏進行導覽。通過滿足不同場景的顯示需求，展現了客製化和適應多元型態的優勢。
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