經濟部今天公告風電3-2期國產化規則，其中產業關聯方案共有24項，採自選的自助餐方式，其中最低門檻70分，總分為120分，這次讓開發商自主選擇，且承諾在地化項目與數量，以呼應外界彈性機制的期待。預估2年釋出3GW容量，可望帶動國產化關聯產業新增產值2,614億元，支持就業2萬9,450人。

經濟部日前公告，自明（2024)年3月11日起受理申請離岸風電區塊開發3-2期，4月10日下午5時截止投標。依照經濟部規畫，預計明年5月公告3-2期選商結果。

經濟部今天公告國產化規則，產業關聯方案改為「自助餐」模式，最低門檻分數70分，總分拉高至120分。產業關聯執行方案項目共24項，開發商自主選擇與承諾在地化

項目與數量。考量國際情勢，及產業自主化，經部篩選部分重點項目，希望強化關鍵項目的產業韌性。其中水下基礎與風力機機艙組裝以在地化製程多寡給予不同分數。

風力機扣件、風力機葉片材料、主要施工船舶海事工程服務、風場主要設施運維服務等項目可以彈性選擇。

這次總分自原本115分提高到120分，多增加的5分，主要放在工程設計增加1分、本國籍海事工程增加2分並新增分組；風機主要設施運維新增2分並新增分組。此外，在少數業者的建議下，增加水下基礎單樁式分組；還有風力機扣件及葉片材料也新增分組選擇；至於機艙組裝、葉片運維、海纜及塔架方案則不變。

經濟部要求，產業關聯執行方案，累計開發商自選項目之得分，至少達70分以上。審查階段：開發商與供應商合意之符合產業關聯執行方案之在地化執行內容協議書；在獲遴選至融資到位前階段：簽署行政契約後8個月內繳交有條件商業合約或正式商業合約；而融資到位後6個月內，開發商就必須繳交具有完整效力之正式商業合約。區塊開發3-2期經部盼2028年、2029年如期併網。