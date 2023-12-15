港交所行政總裁歐冠昇能否獲續約的消息近一個月不斷發酵，港媒14日報導，港交所董事會本周（11日當周）已向歐冠昇提出續約一年安排，並最快本周決定其去留。外媒最新報導，歐冠昇不會續約，但未知其會即時離任或是於2024年5月任滿離開。

香港經濟日報14日報導，歐冠昇的合約將於2024年完結，其續約安排與否和方式的傳言滿天飛。外傳港交所董事會已向歐冠昇提出續約方案，提出延長一年合約至2025年初，但一旦他未同意相關安排，將考慮以內部晉升方式，由現任港交所高層接手，兩位集團聯席營運總監陳翊庭、姚嘉仁被視為熱門人選。

市場關注港交所是否出現主席、行政總裁同年離開的情況，知情人士透露，即使董事會希望最快於本周作出決定，以免未來舵手不確定所引發的潛在挑戰，但最終安排和公布日期仍可能因最新協商而修正。