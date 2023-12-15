中國大陸認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對ECFA繼續執行的態度可能出現變化，國內紡纖業指出，影響的產品以針織布、聚酯纖維絲為主，且以中小型紡纖廠受衝擊程度較高。

中大型紡纖廠指出，中美貿易戰以來，輸陸比重逐年下調，目前幾乎為零，即使ECFA中止，影響也有限。

成衣廠則認為，目前客戶都以歐美、日本為主，沒有輸陸ECFA受影響的問題。

紡拓會統計顯，2022年外銷到大陸的紡織品占當年外銷總額14.2％，達12.6億美元。其中屬ECFA清單中紡品約10.3億元，主要以針織布、聚酯纖維絲為大宗。

主要有生產大宗規格化紡品的上市櫃紡纖廠如遠東新、力麗等業者指出，大宗規格化輸陸產品比例已降低。

至於成衣廠儒鴻營收占比約3成的針織、機能布，在中美貿易戰以來，輸陸比重逐年下調 ，目前幾乎為零，即使ECFA中止，影響也有限。

市場表示，成衣代工廠儒鴻、聚陽、光隆等以東南亞為生產基地，主要客戶多為歐美及日本市場，所以沒有輸陸ECFA受影響的問題。

目前遠東集團還有少許紗、布等紡品，是透過ECFA清單品 項輸往大陸，不過，遠東新指出，這些品項占整體營收比例不到1％。近年集團積極到海外市場設廠，大陸也有生產線，因此要將ECFA輸陸同品項移轉沒有問題。

主要經營業務以聚酯加工絲、聚酯原絲為主的力麗指出，集團近年紡品以特殊、複合、機能性、環保回收為主，大宗規格化產品比例逐年下降、現幾乎無生產。至於纖維絲等紡品，出口以日本、北美等市場客戶為主。

另外，力麗、力鵬集團近年來積極投資印尼廠的新建及產線擴充，也都以提供當地及東南亞市場為主。若ECFA中止對集團無影響。