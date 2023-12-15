許多人印象中的印度就是熱，但印度幅員廣大，北部地區也有冬天，首都昨新德里今天清晨氣溫就降至攝氏5度以下，寫下今年進入冬季以來的最低溫紀錄。

印度氣象局（IMD）報告顯示，新德里今晨最低氣溫為攝氏4.9度，低於昨天的攝氏6.2度；德里以西約170公里的希薩市（Hisar），今晨最低氣溫為攝氏4.2度，在更北部的列城（Leh），更是已達零下10.5度。

清華大學印度中心副主任方天賜日前到台灣一所大學演說，請學生選出個人心中代表印度的形容詞，結果有60%學生認為印度氣候炎熱，票選結果僅次於宗教性（72%）以及人口多（64%）。

根據駐印度代表處資料，印度面積達328萬7千平方公里，約為台灣91倍，地勢與緯度導致氣候多元。

就北印度而言，12月至次年2月為冬季，印度政府通常會搭建臨時帳蓬供街友避寒，但街友則燒樹枝或路上撿拾的可燃物，如廢輪胎，生火取暖，成為空污源頭之一。

另一方面，德里地區空氣品質今天略有改善，根據印度中央汙染控制局（CPCB）監控數據，今天上午空氣品質指標（AQI）為300，在6級評級表中意味著「差」，而昨天同一時段則為352，意味著「極差」。

德里空氣品質不佳另一主因是鄰省農民焚燒農耕廢棄物，印度最高法院13日已要求相關省分採取行動，制止農民焚燒農耕廢棄物，以緩解空污。