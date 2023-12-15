兩大高股息ETF00919（群益台灣精選高息）、00929（復華台灣科技優息）將分別在下周一、二除息，這次免扣二代健保張數分別為242張和1195張，只要在這張數之下的投資人都不用繳交二代健保保費。值得留意的是，00919似已開始進行換股操作，截至今日為止，已經將大聯大幾乎淨空僅剩1張，另外也大砍手上的陽明、萬海各逾萬張及近8000張。

00919預計在星期一（18）除息，每單位配發0.55元，根據群益配息公告，00919這次股利所得占比15%、利息所得佔比0%、收益平準金占比78%、已實現資本利得占比7%，以此換算，免扣二代健保張數為242張（含）。

至於月月配的00929則預計在下周二（19）除息，每單位配發0.11元，依照復華投信官網公告，00929股利所得占比15.21%、利息所得占比0%、收益平準金占比84.79%、已實現資本利得占比0%，以此估算，免扣二代健保張數為1195張（含）。

由於00919將在12月進行換股，從群益投信官網最新公告觀察，似乎已經開始著手進行。00919今天（12/15）新增5668張的長榮，搖身一變成為該檔ETF最大成分股，持股權重高達9.79%，第2大為聯電、權重9.61%，其餘前十名依序為瑞昱、聯詠、聯發科、健鼎、陽明、廣達、日月光投控、力成。

依照官網來看，今天買超最多的是聯電8225張、其次為長榮5668張；賣超最多的則是陽明，總計賣超10155張，持股權重減至3.68%，另外萬海為減張第2名、共出脫7931張，權重降至0.55%。

特別的是前些日子漲勢剽悍的大聯大，00919在今天賣了4108張，結算僅剩1張；另外還砍了廣達3086張、佳世達2947張、日月光也賣了2702張。

資料來源：群益投信官網

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