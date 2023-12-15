前聯邦調查局官員麥高尼加今天因替俄國富商德里帕斯卡工作，認罪後遭處4年多監禁。德里帕斯卡是遭美國制裁的俄羅斯寡頭，檢察官斥其為蒲亭（Vladimir Putin）的「走狗」。

路透社報導，麥高尼加（Charles McGonigal）自2016 年起領導聯邦調查局紐約辦事處反情報部門直至2018 年退休。他於8月承認在2021年春天至秋天間為德里帕斯卡（Oleg Deripaska）工作，內容是搜集德里帕斯卡的對手、另一名俄羅斯寡頭波塔寧（Vladimir Potanin）的負面訊息。

美國聯邦地區法院法官芮爾登（Jennifer Rearden）在曼哈頓聯邦法院的審訊中判處麥高尼加50個月監禁。

麥高尼加稍早已就共謀違反制裁之罪名認罪，曼哈頓的聯邦檢察官建議法官判處5年監禁，也就是該罪名之最高刑期。

檢察官在12月7日向法庭提交的法律文件中寫著，「麥高尼加濫用國家賦予他的技能和影響力，秘密地為他曾經對抗的國家威脅來源工作。」「沒有人比麥高尼加本人更了解他罪行的嚴重性。」

麥高尼加的律師們表示麥高尼加應免於入獄，辯稱他已經承擔責任，並且失去工作。

律師們還表示，麥高尼加認為自己為德里帕斯卡所做的工作「符合」美國外交政策，因為這有利於對波塔寧的潛在制裁。

美國以涉嫌干預2016年總統大選為由，在2018年對20名俄羅斯商人和政府官員實施制裁，「俄羅斯鋁業聯合公司」（Rusal）創辦人德里帕斯卡是其中之一。

德里帕斯卡因逃避美國制裁而遭到單獨指控，他的律師拒絕發表評論。

美國財政部於2022年12月制裁「諾里爾斯克鎳業公司」（Nornickel）最大的股東波塔寧，作為就烏克蘭戰爭向莫斯科施壓的一部分。