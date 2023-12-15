日本眾議員前原誠司日前遭國民民主黨開除黨籍，昨天在國會大廈召開記者會表示，下週將舉行新政黨成立的記者會。他期盼藉此集結非自民黨及非共產黨的在野勢力。
京都新聞報導，日本總務省昨天表示，已受理前原組新政黨「實現教育無償化之會」的申請，組黨日是13日。
前原昨天在記者會上說明組新政黨的想法。在執政黨自民黨因派閥政治獻金募款餐會申報不實疑雲湧現之際，對於下屆眾議院選舉，前原表示，這是他首度看到自民黨內部流動化的情況，希望藉由組新政黨，集結非自民黨及非共產黨的在野勢力，為政權輪替鋪路。
前原表示，下週將舉行宣布成立新政黨的記者會，屆時會說明新政黨的基本政策。
新政黨初始5名成員除了前原，還有同樣遭到國民民主黨開除黨籍的參議員嘉田由紀子、眾議員齋藤Alex、眾議員鈴木敦，以及無黨籍眾議員德永久志。
有關下屆眾議院選舉，前原說：「有幾人希望從我們的新政黨出馬參選，不希望選區在野黨候選人重疊參選，會挖掘新的候選人參選。」
有關2024年2月舉行的京都市長選舉，前原表示，將推薦45歲的前京都市議員村山祥榮參選，這是5人商量後決定推薦的人選，自己將全力以赴輔選。
前原原本是國民民主黨代表（黨主席）代理執行，今年9月在國民民主黨代表選舉，主張應集結非自民黨及非共產黨的在野力量，但敗給黨代表玉木雄一郎。
前原上個月與國民民主黨內另3名國會議員表示將離黨，另組新政黨。國民民主黨本月13日召開該黨的參眾兩院議員總會，會中一致決定，不受理這4人的離黨申請，而是予以開除黨籍。國民民主黨認為，齋藤與鈴木是該黨比例代表選出的議員，應將議席歸還國民民主黨。
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