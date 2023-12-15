高雄近年房價高漲，蛋黃區每坪動輒4、5字頭，位於蛋白區的大樹區，還有罕見2字頭。旺曜建設預售大樓案「淞の曜」15日動土，總銷10億元創大樹區新高紀錄，總價398萬元起，挑戰高雄市大樓最低價紀錄，瞄準首購族及區域客市場。
旺曜建設總經理李昱廷指出，大樹在近幾年積極推動地方創業，吸引青年人才回流，亞洲新灣區內的205兵工廠將搬遷至大樹區，帶來爆發人口紅利。旺曜建設看見未來大樹的發展趨勢，更希望能帶動本區居住品質的提升。
「淞の曜」基地座落大樹區大庄段，大樹區中正一路413號旁，緊鄰大樹區行政中心核心，擁大樹區農會、大樹國小、大樹夜市、全聯購物中心及大樹公有市場等生活機能，平假日也可至舊鐵橋濕地公園走逛。交通可藉省道29線、國道3號可輕鬆往來各區域。
淞の曜位於大樹最大道路中正一路上，產品規劃地上7層，總戶數145戶純住家無店面，全部規劃2至3房，規劃18至30坪，每坪開價23萬起，最低總價398萬元，車位90萬至160萬元。
李昱廷表示，綜觀大樹區近5年內成屋行情，華廈每坪成交價大約在25萬至28萬元等，「淞の曜」以低總價398萬元幫首購買第1間房，加上新青安優貸等同能租就能買。此外，又主打最低公設比約26.86％，有休閒設施有空中花園、交誼廳、信箱區、曬被區等。
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