中央銀行表現獲肯定！穆迪（Moody’s）信評公司於12月14日公布「我國主權信用評等報告」指出，我國主權信用評等為Aa3，展望為穩定。

穆迪報告認為，台灣為小型開放經濟體，易受外部衝擊而干擾其總體經濟與金融穩定；央行透過評估貨幣數量、通膨預期、匯率及其他變數，在維持台灣之總體經濟與金融穩定上表現優異；台灣彈性的匯率制度進一步支撐面對外部衝擊之緩衝能力，且充裕的外匯資產有助維持外匯市場秩序及金融市場穩定之法定職責。

為因應過去一、兩年間出現的通膨壓力，央行自去年3月以來多次調高政策利率，合計升息3碼（75個基本點），截至今年11月為1.875％。

央行強調，相關政策在穩定通膨相對有效，台灣通膨率自俄烏戰爭以來平均在2％～3％間，低於其他類似評級之經濟體。

央行也表示，台灣的銀行體系風險低，主因銀行對批發性融資(wholesale funding)的依賴有限，且本幣存款基礎穩定。整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。

穆迪報告也指出，台灣具有充裕的外匯存底，且外債負擔不大，加以過去20年來，台灣持續的經常帳順差，累積龐大的淨國際投資部位(net international investment position)，因此台灣的外部脆弱性風險極低。