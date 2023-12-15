大陸國家外匯管理局（簡稱外管局）15日公布，決定在上海市、江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、海南省擴大實施跨境貿易投資高水準開放政策試點，便利更多經營主體合規辦理跨境貿易投資業務，以高水準開放促進高品質發展。
香港信報報導，外管局通知指出，進一步便利經常項目外匯資金收付。試點地區符合條件的審慎合規銀行可按照「了解客戶、了解業務、盡職審查」原則為試點優質企業辦理經常項目外匯收支業務。對於單筆等值5萬美元以上的服務貿易等項目外匯支出，可事後核驗「服務貿易等項目對外支付稅務備案表」。
外管局通知顯示，鼓勵試點地區審慎合規銀行創新金融服務，自主辦理試點優質企業真實合規的新型國際貿易外匯收支業務。擴大貿易收支軋差淨額結算範圍。試點地區優質企業與同一境外交易對手展開特定經常項目外匯業務時，試點地區審慎合規銀行在確保風險可控的情形下，可為優質企業辦理軋差淨額結算。
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