近期隨美債殖利率下跌與地緣政治風險降低，外資回流台股市場，資金行情帶動下，類股普遍皆有表現。國內首檔集合各產業龍頭的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（簡稱：兆豐龍頭等權重00921）15日公告每單位配息金額為新臺幣0.20元，將在21日除息，最後買進日為12月20日，息收族可把握除息機會。

兆豐龍頭等權重（00921）從今年成立以來6月配發的金額0.37元、9月的金額0.4元及12月的金額0.2元，累計配息金額為0.97元，前2次除息都已順利完成填息，以市值型ETF來說，能在今年台股多變的行情下完成填息實屬不易。00921遇到今年台股上沖又下洗修正階段，仍有表現較佳的產業，配置各產業的龍頭股，表現更勝整體產業，是配息後快速填息的主要原因。

今年台股類股輪動，科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電腦及周邊設備業86.8％、資訊服務業50.3％、電子通路業47.7％、電機機械業40.7％、電子零組件業39.3％，均優於台股加權股價指數的27.7％，最主要是在下半年權值股進入整理，台股產業表現難以預估，而各產業輪動勝大盤者大有所在。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，00921在台股所有產業中各選取一檔龍頭類股配置，且為等權重配置，因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。統計今年以來，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為31.8％，相對於台股加權股價指數27.6％及臺灣50指數25.3％，發揮產業龍頭股的投資價值，若將指數時間拉長，龍頭股亦有較佳發揮，2017年至2023年特選臺灣產業龍頭存股等權重指數表現，相對勝過台股加權股價指數報酬率，讓投資人獲取股息外，也有機會創造資本利得。00921投資台股龍頭產業，定期調回等權重比例，提供更具投資效率的資產配置。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。