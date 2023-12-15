近期貨櫃海運的運價止穩上漲，主要是透過縮減供給面所驅動，貨運業者指出，統計閒置運力超過百萬TEU，價格上漲是虛，運量下降及供給過剩是實，營收其實增漲不會太大，因縮減運力過頭，還出現奇特現象，客戶訂艙訂不到，上演供需兩方的拉力戰。

貨櫃海運產業持續受到供給面增漲及需求面下滑影響，價格走疲，今年9月時營運旺季時減班還無法阻止運價下滑，各海運聯盟加大縮減艙位供給。

地中海航運（MSC）與馬士基（Maersk）所組2M聯盟為了挽救運價下跌問題，執行亞洲到北歐貿易的冬季運力管理計劃，從10月底到12月上半個月額外停航。

資料統計，扣除執行到港不載貨的空白班，船公司取消航班，閒置船隊超過300艘，運力突破100萬TEU、達118萬TEU。

上周THE海運聯盟的赫伯羅特、海洋網聯、HMM、陽明海運並未有船舶到美西航線，反而非聯盟的進場載貨。

業者表示，目前客戶貨量不多，運價上漲靠的是減少供給，無非希望撐住運價，逼著客戶趕快訂艙運貨，甚至減班減過頭，客戶要訂艙還訂不到，大為跳腳，上演供需兩方的拉力戰。

時序進入亞洲的農曆假期，亞洲碼頭工人即將放假，歐美客戶會開始提前拉貨，海運業者將會釋出艙位且運價上漲，不過業者也表示，農曆假期一過運價將走跌。