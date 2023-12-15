近期貨櫃海運的運價止穩上漲，主要是透過縮減供給面所驅動，貨運業者指出，統計閒置運力超過百萬TEU，價格上漲是虛，運量下降及供給過剩是實，營收其實增漲不會太大，因縮減運力過頭，還出現奇特現象，客戶訂艙訂不到，上演供需兩方的拉力戰。
貨櫃海運產業持續受到供給面增漲及需求面下滑影響，價格走疲，今年9月時營運旺季時減班還無法阻止運價下滑，各海運聯盟加大縮減艙位供給。
地中海航運（MSC）與馬士基（Maersk）所組2M聯盟為了挽救運價下跌問題，執行亞洲到北歐貿易的冬季運力管理計劃，從10月底到12月上半個月額外停航。
資料統計，扣除執行到港不載貨的空白班，船公司取消航班，閒置船隊超過300艘，運力突破100萬TEU、達118萬TEU。
上周THE海運聯盟的赫伯羅特、海洋網聯、HMM、陽明海運並未有船舶到美西航線，反而非聯盟的進場載貨。
業者表示，目前客戶貨量不多，運價上漲靠的是減少供給，無非希望撐住運價，逼著客戶趕快訂艙運貨，甚至減班減過頭，客戶要訂艙還訂不到，大為跳腳，上演供需兩方的拉力戰。
時序進入亞洲的農曆假期，亞洲碼頭工人即將放假，歐美客戶會開始提前拉貨，海運業者將會釋出艙位且運價上漲，不過業者也表示，農曆假期一過運價將走跌。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：