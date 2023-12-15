上證指數15日下跌16點，連續三個交易日收跌。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）7,332億元。總結本周（11日當周），上證指數累計下跌0.91％。
香港信報報導，上證指數15日最多上漲17點，漲幅為0.59％，高見2,976點，午後賣壓湧現，大市轉跌，最多跌18點，跌幅為0.64％，低見2,940點。上證指數最終收報2,942點，下跌16點，跌幅為0.56％，成交額為3,220.84億元。
深證成指15日最多上漲89點，漲幅為0.95％，高見9,507點，盤中最多下跌49點，跌幅為0.53％，低見9,368點。深證成指最終收報9,385點，下跌32點，跌幅為0.35％，成交額為4,111.24億元。
滬深300指數收報3,341點，跌10點，跌幅為0.31％。創業板指數收報1,848點，跌12點，跌幅為0.65％。
各類股方面，生物製藥股跌逾1％。煤炭、汽車製造、石油、金融、鋼鐵股偏軟。傳媒娛樂股漲逾1％。水泥、房地產股持穩。
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