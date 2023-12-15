交通部2023年國際旅客入境人次600萬目標於今（15）日提前達標，針對明年1,200萬人次目標，觀光署長周永暉祭出五大策略，除藉「Taiwan Pass」搶攻國際自由客市場，也將擴大「出差後旅遊」，祭出平日70美元、假日50美元的獎助，與國貿署合作留客；此外，也將爭取APEC觀光部長會議工作小組來台灣召開。

周永暉指出，五大策略包括一、擴大海外行銷，二、推出台灣新的亮點，除了一遊再遊的景點，要再推出新的主題，三、透過Taiwan Pass優化自由行，讓遊客方便在捷運、高鐵、台鐵穿梭使用，下週開始在全台五個國際機場，發送200套，共1,000套，四、擴大不同市場通路，未來郵輪也是重點開發項，五、擴大「出差後旅遊」，與國貿署合作，用獎勵措施來推動，希望來台會展工作人員多停留二至三天，觀光署提供平日70美元、假日50美元的獎助。

另外，明年將再擴大與各國雙邊會談，透過明年APEC觀光部長會議，邀請會員國成員來台旅遊，並爭取工作小組來台灣召開；同時善用「數據掌握」，運用AI精準投放，讓不同年齡層可以配合相應的主題式旅遊，如生態主題、部落主題、自行車遊台灣等運動休閒方式。

有關3月送團客去陸遊，周永暉坦言，雖然私下有非正式管道，但有些交流仍受阻，持續透過觀光小兩會傳遞善意訊息，台灣目前3月1日起已經確定開放，會在農曆年前宣布完整配套，但也期待陸方能更早回應。