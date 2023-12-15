台股多頭再起，法人對2024年一片看旺，市場預測明年台股目標指數上看「萬8」。今年以來報酬率上漲逾51％的國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢15日表示，AI伺服器成長動能可望在2027年達到倍數成長，將成為半導體主要成長動能，台灣半導體供應鏈料將扮演台股領頭羊地位，建議可以逢低布局方式參與。

梁恩溢指出，電子業上下游庫存天數趨於健康，11月未完成訂單減客戶存貨數值收斂至 -3.6，顯示新訂單擴張且客戶缺貨，將帶動良好的訂單循環及獲利動能，隨PC與手機已迎來復甦跡象，補庫存行情將至，電子業2024年可望受惠低基期有較大成長空間。另外，自12月到明年1、2月將迎消費旺季、選舉行情、紅包行情等，台股上漲機率高，建議投資人選擇殖利率表現佳的台股高股息基金，參與台股長多格局，利用科技股短線大幅修正時分批布局，或定期定額長線持有。

國泰台灣高股息基金11月前5大持股包括：台積電、新普、世芯-KY、緯穎、奇鋐等，AI 概念股8月以來股價修正，經理人藉此汰弱留強，原先AI股占比達5成，9、 10月調整至2-3成，持股相較於之前更集中化，聚焦獲利貢獻度較高的AI類股。此外，隨市場修正，優質股票殖利率浮現吸引力，國泰台灣高股息基金於市場整理時逢低布局、加碼高股息股。

國泰台灣高股息基金今年以來報酬率上漲逾51％，對想額外增加收入或零用錢的小資族、退休族來說，定期定額投入國泰高股息基金-不配息A也是一項選擇，從歷史表現來看，該基金自2020年7月起，若每月定期定額投入5,000元，三年後的投資報酬率有機會達42.34％ (2020／07-2023／11)，換言之，投資本金會從18萬元再增加7.6萬（18萬 x 42.34％ =7.6萬），有望成長到25.6萬元。