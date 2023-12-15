【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周五公布的PMI初值數據顯示，歐元區12月商業活動的低迷情況，出乎意外地再惡化。此也透露出歐元區經濟幾乎肯定會衰退。

標普全球編制的歐元區12月綜合PMI來到47.0，低於上個月的47.6，表現劣於共識預測的48.0。

相同的數據，德國來到46.7，法國為43.7。

漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示，資料描繪出令人沮喪的圖像，因為歐元區經濟沒有顯示出任何明顯復甦的跡象，該指數同時也連續第6個月陷入萎縮。歐元區陷入衰退的可能性相當高。

歐元區占主導地位的服務業PMI，從48.7降至48.1，並遠低於預測的49.0。

服務業需求再次下滑，主要是利率的創新高，讓負債的消費者手頭更緊，不情願進行消費。新商業指數從46.7降到46.6。

工廠活動也經歷了讓人失望的月份，歐元區製造業PMI在12月維持在44.2不變，深陷收縮當中，並低於預測，且為連續第18個月低於50榮枯線水準。

衡量產出的指數，從44.6降到44.1。