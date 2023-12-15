【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周在四大主要遠洋航線全面上漲帶動下，連續第3周走高，指數來到1093.52點，上漲61.31點，漲幅擴大至5.94％。除美西以外，漲幅都超過10％，歐洲線重回千元，美東漲幅達14.91％最大。國際物流業者認為，主要預期農曆年前一小波拉貨潮，因此先行漲價，也因為有控艙政策，觀察整體貨量目前並沒有明顯增加。

最新公布的SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1029美元，較前一周上漲104美元，漲幅11.24％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為1569美元，較前一周上漲182美元，漲幅13.12％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1819美元，上漲150美元，漲幅8.99％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為2805美元，較前一周上漲364美元，漲幅14.91％。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU（20呎櫃）都較前一周下跌2美元，報價為為299美元及307美元；遠東到東南亞每TEU上漲2美元，為200美元，韓國每TEU較上周持平，為137美元。