房地合一稅行之有年，但其中一項免稅優惠細節，常容易被售屋族忽略或混淆。許多人以為讓「未成年子女設有戶籍、持有並居住於該房屋連續滿6年，且無出租、供營業或執行業務使用」，就可享有400萬元內免納所得稅之優惠，但往往忽略了關鍵字「未成年」子女，也就是當未成年子女設籍後這6年間，一旦子女滿18歲，售屋時就不符合免稅主體資格。
《所得稅法》規定，出售105年元旦後取得房地，適用房地合一稅制，若符合三項自住要件，可享有400萬元免稅額，超過免稅額部分以10％稅率計算。第一，納稅人本人或配偶、未成年子女辦理完成戶籍登記，且持有並居住在該房屋連續滿6年；第二，交易前6年內並未出租、供營業或執行業務使用；第三，本人、配偶、未成年子女交易前6年未曾申請適用房地合一自住優惠稅率。台灣房屋中壢平鎮直營店經營主管吳智忠提醒，這三項要件一定要看清楚關鍵字，許多人自住自用6年以上，卻因不符戶籍要件，導致無法享有免稅優惠。
吳智忠指出，桃園就有客戶近日委託銷售，屋主以為6年前已讓未成年女兒設籍且自住自用，可有400萬元免稅，但經他提醒才知道，原來售屋時女兒已成年就不適用，只能讓屋主或配偶遷入戶籍重新計算滿6年才符合資格，幸好該屋主戶籍已遷入5年，在他建議下，等1年後再出售，可享有400萬元免稅額。
「關鍵在未成年子女，要從6年前遷入到售出都未成年，一旦成年就不算，這是非常多人都忽略的關鍵！包括讓已成年子女遷入也不算。」擁有11年房仲資歷的吳智忠表示，房地合一稅看似簡單，但魔鬼藏在細節裡，若沒有專業房仲從旁協助，損失動輒上百萬元。
「有一個方法有解，若像上述案例僅將未成年子女遷入戶籍，只要屋主或配偶趕在該子女滿18歲前遷入，可無縫接軌銜接未成年子女剩餘的時間，例如未成年子女今年17歲，已遷入戶籍4年，屋主或配偶只要其中一人在子女18歲前遷入，就可延續計算剩餘的2年，2年後再出售（從該子女遷入滿6年後），也可適用此優惠。」吳智忠最後補充，若該子女一旦滿18歲，哪怕只超過一天，父母再入籍就得重新計算自住6年，不可延續子女剩餘時間。
這些隱含在法規中的細節，是許多客戶售屋時容易忽略的，吳智忠認為，房仲的專業就該適時提醒客戶，給予節稅的建議。榮獲今年第23屆金仲獎的吳智忠，在「不動產經紀營業員獎」勝出，拿下房仲業最高榮譽的奧斯卡獎。71年次的吳智忠表示，當年放棄百萬年薪的機械工程師轉投入台灣房屋，就是看準自己能在制度完善的公司發展，從剛開始每天從苗栗到桃園通勤，持續2年後就買到人生第一間房子。
吳智忠說，「態度決定勝負，堅持才有力量，這是我從業11年經常提醒自己的，正如公司持續執行ESG＋，一直努力為下一代植樹造林，服務環境，對的事堅持做下去，做出影響力。就像我當年選擇台灣房屋，現在客戶選擇我們，持續精進讓自己成為客戶能安心託付的唯一選擇。」
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