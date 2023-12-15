【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.統一(1216)：每股成交價74.3元，成交量21萬9000股，成交金額1627萬1700元。

2.統一(1216)：每股成交價73.7元，成交量25萬8000股，成交金額1901萬4600元。

3.遠東新(1402)：每股成交價30.8元，成交量459萬6000股，成交金額1億4155萬6800元。

4.儒鴻(1476)：每股成交價570.4元，成交量3萬9000股，成交金額2224萬5600元。

5.聚陽(1477)：每股成交價351.5元，成交量5萬8000股，成交金額2038萬7000元。

6.東元(1504)：每股成交價46.6元，成交量100萬5000股，成交金額4683萬3000元。

7.亞德客-KY(1590)：每股成交價1000元，成交量4萬9000股，成交金額4900萬元。

8.台達電(2308)：每股成交價314.24元，成交量16萬9500股，成交金額5326萬3680元。

9.台達電(2308)：每股成交價314.2元，成交量16萬4500股，成交金額5168萬5900元。

10.台達電(2308)：每股成交價314元，成交量7萬9000股，成交金額2480萬6000元。

11.仁寶(2324)：每股成交價33.18元，成交量54萬8000股，成交金額1818萬2640元。

12.仁寶(2324)：每股成交價33.15元，成交量64萬2000股，成交金額2128萬2300元。

13.仁寶(2324)：每股成交價33.14元，成交量75萬3000股，成交金額2495萬4420元。

14.仁寶(2324)：每股成交價33.05元，成交量103萬6000股，成交金額3423萬9800元。

15.國巨(2327)：每股成交價630.84元，成交量4萬2000股，成交金額2649萬5280元。

16.國巨(2327)：每股成交價630.83元，成交量25萬8000股，成交金額1億6275萬4140元。

17.台積電(2330)：每股成交價585.5元，成交量37萬1000股，成交金額2億1722萬500元。

18.台積電(2330)：每股成交價585元，成交量163萬6000股，成交金額9億5706萬元。

19.台積電(2330)：每股成交價584.47元，成交量48萬股，成交金額2億8054萬5600元。

20.台積電(2330)：每股成交價584.45元，成交量41萬3000股，成交金額2億4137萬7850元。

21.台積電(2330)：每股成交價581.63元，成交量5萬股，成交金額2908萬1500元。

22.鴻準(2354)：每股成交價52元，成交量59萬3000股，成交金額3083萬6000元。

23.群光(2385)：每股成交價182.5元，成交量17萬5000股，成交金額3193萬7500元。

24.南亞科(2408)：每股成交價74.5元，成交量42萬1000股，成交金額3136萬4500元。

25.聯發科(2454)：每股成交價994.82元，成交量6萬635股，成交金額6032萬911元。

26.聯發科(2454)：每股成交價994.7元，成交量14萬365股，成交金額1億3962萬1066元。

27.聯發科(2454)：每股成交價993.62元，成交量3萬580股，成交金額3038萬4900元。

28.聯發科(2454)：每股成交價993.61元，成交量10萬8420股，成交金額1億772萬7196元。

29.華新科(2492)：每股成交價130.5元，成交量90萬股，成交金額1億1745萬元。

30.統一超(2912)：每股成交價268元，成交量50萬股，成交金額1億3400萬元。

31.欣興(3037)：每股成交價182元，成交量45萬5000股，成交金額8281萬元。

32.群創(3481)：每股成交價12.53元，成交量122萬4000股，成交金額1533萬6720元。

33.群創(3481)：每股成交價12.48元，成交量177萬6000股，成交金額2216萬4480元。

34.旭隼(6409)：每股成交價1603.96元，成交量2萬3540股，成交金額3775萬7218元。

35.旭隼(6409)：每股成交價1603.93元，成交量4萬2460股，成交金額6810萬2868元。

36.億豐(8464)：每股成交價363.18元，成交量11萬6300股，成交金額4223萬7834元。

37.億豐(8464)：每股成交價363.15元，成交量13萬4700股，成交金額4891萬6305元。

38.潤泰新(9945)：每股成交價36.75元，成交量87萬3000股，成交金額3208萬2750元。

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