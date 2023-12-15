外媒報導，大陸社群平台微博要求部份用戶不要發表唱衰經濟的言論，此舉突顯對大陸經濟復甦乏力的擔憂。根據網路流傳的一份通知顯示，微博提醒用戶避免發表關於經濟的悲觀言論，其中一位收到通知的用戶向外媒證實此一內容。

香港信報引述外電消息，一位擁有逾7.6萬名粉絲、專注於金融領域的微博用戶14日晚間發文指出，他們私下被告知要少發關於經濟的文章。

另一方面，大陸國安部15日在微信公眾號發文指出，目前經濟領域日益成為大國競爭的重要戰場，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，進一步推動經濟回升走俏，既要克服一些內部困難，也要應對一些外部挑戰。各類意圖唱衰大陸經濟的「陳詞濫調」不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敘事建構「大陸衰敗」的「話語陷阱」、「認知陷阱」，妄圖對大陸展開戰略上的圍堵打壓。

大陸國安部表示，經濟安全是國家安全的重要環節，要提高國家的整體經濟實力、競爭力和抵禦內外各種衝擊與威脅的能力，重點防控好各種重大風險挑戰，保護國家根本利益不受傷害。