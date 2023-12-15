全球領先的區塊鏈生態系和虛擬資產基礎設施提供商幣安，其新任執行長Richard Teng於14日在台北區塊鏈週發表主題演講。隨產業監管提升和機構投資人的加入，Richard表示，看好未來虛擬資產產業發展前景，並稱讚台灣Web3社群的活力，他承諾將持續與社群以及所有產業參與者合作，為台灣帶來更繁榮的Web3生態系。

Richard Teng接任幣安執行長後，台北區塊鏈周是他首次參與亞洲大型Web3會議。本此他以線上參與的方式，發表了以「引導下一個十億用戶進入Web3 之路」為題的主題演講。有別於多數Web3產業執行長的背景，Richard 擁有深厚傳統金融領域和監管者的背景，過去也曾為全球少數開始對虛擬資產進行監理的監管者之一，而他也將利用過去這三十年累積的經驗，幫助幣安持續成長。

談及當前虛擬資產發展的前景，Richard指出，隨著對產業的監管不斷成熟，以及全球頂級金融機構紛紛投入區塊鏈和Web3領域，將大幅促進虛擬資產大規模採用，而未來這個成長速度也將高過於過去五年。他進一步解釋，清晰的監管能為用戶建立更多信心，並為產業帶來更多透明度；而在擁有監管後，將有更多機構投資人加入，為產業帶來新資金、流動性、用戶以及產品創新，此二者對於大規模採用扮演關鍵角色。

在監管方面，Richard強調，與監管單位合作的重要性，幣安與全球許多司法管轄區內許多想要對虛擬資產展開監理的單位展開積極的交流，幫助他們理解這項科技的潛能，以及如何引入投資、創造人才庫。同時，也幫助執法單位了解區塊鏈如何打擊犯罪，包括幣安也在台灣展開多場區塊鏈執法培訓，破解外界對產業的迷思與誤解，幫助產業正向穩健發展。

對於虛擬資產在亞太地區的發展，Richard也表達正向看法。他指出，亞太地區是該產業未來發展中一個很重要的區域，其在非常多面向發展快速，許多令人感到興奮的事情在這裡發生。以台灣為例，台灣擁有一個非常具有活力的Ｗeb3社群，同時在監管方面，放眼整個亞太，除台灣以外，日本、新加坡和香港等地也陸續展開產業監理，而這個趨勢在全球各區域都在發生。

Richard指出，產業變化非常快速，難以預測未來還會有什麼創新出現，但是幣安將會密切關注各項發展，持續學習與創新，並投資於整個Web3產業，他也期待與台灣合作夥伴、監管單位與政策制定者等有更緊密的合作，為台灣帶來更繁榮的Web3生態系。與此同時，幣安也將堅持合規，實現企業永續發展，走向一個更長遠的未來。