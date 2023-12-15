鈞寶（6155）15日召開法說會，考量全球市場變化、穩定供貨及增加磁性材料產能，鈞寶將在台灣擴建磁性材料粉料廠及生產線，今年第三季已經動工，估將於2024年第三季投產。

鈞寶電子除了台灣平鎮廠之外，也持有鈞寶電子（蘇州）100％股權，並透過蘇州廠100％投資深圳辦事處，平鎮新廠為1999年擴建蘇州廠之後，首見擴廠計畫。

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