【時報記者葉時安台北報導】現任波士頓科技台灣總經理的Dan Silver當選台灣美國商會2024年度理事長，新任期將於2024年1月開始。美國商會也向連任任期屆滿的理事長施立成表達誠摯謝意，施立成將於2023年12月31日卸任。
Dan Silver曾於2016年度擔任美國商會理事長，也擔任過副理事長、醫療器材委員會共同主席，創立公共衛生委員會並擔任共同主席，同時也是台灣先進醫療科技發展協會(TAMTA)的創始理事。Dan Silver參與協調許多有關台灣法規調和以及良好法規實務的活動，其中包括2014年與美國商務部和美國在台協會(AIT)合作的法規協調政策框架(RCPF)。
Dan Silver表示，未來這一年將帶來全新展望，美國對台灣的重視程度前所未見。我們將匯整商會成員的專業與創新思維，透過前瞻性策略闡揚商界洞見，並深化美台之間的經貿連結。
在當選理事長後，由Dan Silver提名，並經11人組成的理事會通過，下一年度的常務理事幹部如下，理事長Dan Silver、常務副理事長吳王小珍(思敏國際顧問有限公司)續任、副理事長施立成(台灣微軟股份有限公司)新任、財務長賈小音(勤業眾信聯合會計師事務所)新任、秘書長秦素霞(台灣亞馬遜網路服務有限公司)續任。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：