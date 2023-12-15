【時報記者葉時安台北報導】現任波士頓科技台灣總經理的Dan Silver當選台灣美國商會2024年度理事長，新任期將於2024年1月開始。美國商會也向連任任期屆滿的理事長施立成表達誠摯謝意，施立成將於2023年12月31日卸任。

Dan Silver曾於2016年度擔任美國商會理事長，也擔任過副理事長、醫療器材委員會共同主席，創立公共衛生委員會並擔任共同主席，同時也是台灣先進醫療科技發展協會(TAMTA)的創始理事。Dan Silver參與協調許多有關台灣法規調和以及良好法規實務的活動，其中包括2014年與美國商務部和美國在台協會(AIT)合作的法規協調政策框架(RCPF)。

Dan Silver表示，未來這一年將帶來全新展望，美國對台灣的重視程度前所未見。我們將匯整商會成員的專業與創新思維，透過前瞻性策略闡揚商界洞見，並深化美台之間的經貿連結。

在當選理事長後，由Dan Silver提名，並經11人組成的理事會通過，下一年度的常務理事幹部如下，理事長Dan Silver、常務副理事長吳王小珍(思敏國際顧問有限公司)續任、副理事長施立成(台灣微軟股份有限公司)新任、財務長賈小音(勤業眾信聯合會計師事務所)新任、秘書長秦素霞(台灣亞馬遜網路服務有限公司)續任。