【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所近期發現，有詐騙集團以投資公司名義邀請民眾加入LINE投資群組後，為進一步取信於投資人，不惜假冒金管會及證交所名義，並且偽造文書，聲稱該公司已向證交所交付擔保金，可用於償還投資人資金損失，企圖卸下民眾心防後，誘騙民眾匯款。針對此一違法行為，證交所已通報法務部調查局，並提醒投資人，務必審慎判斷訊息真偽，小心查證往來業者是否為合法證券金融機構，以保障自身權益，守護財產安全。
非法業者慣用的投資詐騙手法，往往是假借投資公司、投資顧問公司或財務顧問公司之名，透過手機簡訊、LINE、臉書FB等通訊工具傳送不實投資訊息，並標榜「飆股」、「高收益」、「保證獲利」，誘騙民眾加入投資群組或會員，甚至宣稱可協助代操，進而收取資金。證交所表示，近日更發生有詐騙集團於LINE投資群組向投資人發送訊息，佯稱某投資公司擁有電子專屬下單特權，且已向證交所繳交10億元的金融交易擔保金，用於保障平台用戶資金安全，並出示其偽造證交所提供的證明函，上載金管會印文佐證，企圖騙取民眾對該投資公司信任。此詐騙行為不但冒用主管機關名義，並盜用證交所商標、偽造文書，證交所請民眾切勿輕信受騙上當。
證交所強調，民眾若有投資理財需求應透過金管會核准的證券投資顧問公司、證券投資信託公司或證券商，建議多利用金管會責成相關公會建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」，該專區不僅列出金管會核准之證券、期貨、投信及投顧業者名單，以及金管會核准金融商品，包含境外結構型商品和境內外基金等相關連結，亦可查詢哪些業者或商品是否已列為未經金管會核准的黑名單。
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