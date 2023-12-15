【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在能源股和礦業股領漲之下，歐股早盤續衝高；在本周的超級央行周期間，主要央行都做出政策決議，然而聯準會為市場預期明年的降息，定下了主要基調。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤升1.67點或0.35%，為478.24點。該基準指數有望連續第五周上漲。

聯準會拋出2024年可能降息的訊號；另一方面，在歐洲的主要央行(包括歐州央行和英國央行)，卻堅持了收緊政策的立場。

不過，歐洲央行政策官員Francois Villeroy de Galhau在週五指出，歐洲央行下一步應該實施降息。巴克萊(Barclays)也預計，歐洲央行將在4月降息25基點(1碼)，並且將在每次的政策會議上連續降息，直到2025年1月為止。

礦業股和能源股皆上漲超過1%。

瑞典加密通訊技術公司Sectra在公布上一季業績之後，股價大漲15%。

義大利烈酒商金巴利(Campari)大跌4.1%，稍早該公司宣布，以12億美元收購法國的白蘭地製造商Courvoisier。（飲酒過量 有礙健康）