【時報記者莊丙農台北報導】傳奇(4994)今天召開業績發表會，繼《Fluffy Planet Saga》手遊國際版及《晴空物語》中文版10月中旬及11月下旬分別登陸雙平台後，接下來明年上半年將有3款遊戲推出，其中，《星界神話》端遊全球版本預計在農曆年前上市，手遊《晴空物語》日文版及《幻想神域》重推台日市場，預計明年第2季上市，目前手上有1款遊戲正在開發。

傳奇今年11月營收1.45億元，月增18.6％，年增33％，新遊戲上市後拉抬營收，但因為匯損及《晴空物語》中文版上市的行銷費用增加，單季稅前虧損0.06億元，不過，公司指出，《晴空物語》上市後表現不俗，將持續貢獻營收。累計今年前11月稅前淨利1.69億元，年增202.7％，每股稅前盈餘1.78元。

展望明年第1季，《星界神話》端遊全球版本月事前預約展開中，將有英文、日文和中文三種語言，發行地區包括台、港、日本及美國，都會在農曆年前上市；接下來第2季會推《晴空物語》日文版，另外，《幻想神域》手遊升級後，重推台日市場。

傳奇先前指出，會將原本授權出去各地的遊戲全數收回自營，不過，大陸地區則還是會採授權方式，公司也預計明年第1季授權給大陸廠商，重推《幻想神域》端遊版本。

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