【時報記者莊丙農台北報導】傳奇(4994)今天召開業績發表會，繼《Fluffy Planet Saga》手遊國際版及《晴空物語》中文版10月中旬及11月下旬分別登陸雙平台後，接下來明年上半年將有3款遊戲推出，其中，《星界神話》端遊全球版本預計在農曆年前上市，手遊《晴空物語》日文版及《幻想神域》重推台日市場，預計明年第2季上市，目前手上有1款遊戲正在開發。
傳奇今年11月營收1.45億元，月增18.6％，年增33％，新遊戲上市後拉抬營收，但因為匯損及《晴空物語》中文版上市的行銷費用增加，單季稅前虧損0.06億元，不過，公司指出，《晴空物語》上市後表現不俗，將持續貢獻營收。累計今年前11月稅前淨利1.69億元，年增202.7％，每股稅前盈餘1.78元。
展望明年第1季，《星界神話》端遊全球版本月事前預約展開中，將有英文、日文和中文三種語言，發行地區包括台、港、日本及美國，都會在農曆年前上市；接下來第2季會推《晴空物語》日文版，另外，《幻想神域》手遊升級後，重推台日市場。
傳奇先前指出，會將原本授權出去各地的遊戲全數收回自營，不過，大陸地區則還是會採授權方式，公司也預計明年第1季授權給大陸廠商，重推《幻想神域》端遊版本。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：