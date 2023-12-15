【時報記者葉時安台北報導】2024 AI PC元年，各家筆電大廠牌早早鎖定AI商機，率先由Acer、Asus和MSI三大品牌領頭推出第一波搭載Core Ultra處理器的AI筆電，3C家電通路燦坤(2430)搶先備戰，周五宣布正式發售6款全新上市Core Ultra首發AI筆電，全台實體門市及線上購物網同步發售中，12月24日前加碼歲末歡樂抽活動。
真AI筆電重磅來襲，隨著英特爾最新款Core Ultra處理器發表，首創內建NPU以更省電方式提供低功耗、高性能的AI推論處理能力，體現個人創意精彩輕鬆生成、沉浸式影音體驗、並大幅提升工作效能，同時確保個資資安防護。新掀起的這場AI熱潮正推展到終端消費裝置應用上，驅動電腦與筆電換機潮，同時也是宣告消費性AI時代正式來臨。
展望2024 AI PC元年，各家筆電大廠牌早早鎖定AI商機，率先由Acer、Asus和MSI三大品牌領頭推出第一波搭載Core Ultra處理器的AI筆電，燦坤更是搶先備戰，宣布正式發售6款全新上市Core Ultra首發AI筆電，全台實體門市及線上購物網同步發售中，12月24日前加碼歲末歡樂抽活動。
先前市場多以生成式AI軟體服務為主，如同微軟在Windows 11啟用的Copilot，塑造出導入AI模型的語音助理。此次英特爾Core Ultra系列是處理器產品的一次顛覆性革新，讓AI應用導入從軟體面延展到硬體規格上，使用筆電能發揮更進階效能表現來執行各種圖像、文字及程式等生成式AI應用。現行硬體規格再提升與內建NPU神經單元晶片，更為未來Windows12發布和Copilot協作預做準備。
國內外各市調機構對於未來AI PC將陸續帶來換機潮，市場樂觀預估支援AI電腦產品有望逐漸成為未來主流，燦坤表示，生成式AI越來越普遍應用，AI PC恰如其份扮演個人智慧助理，消費者對Core Ultra賦能的AI筆電所能帶來的生產力提升與個人創意展現抱有高度期待，關鍵字都在於體驗創造需求。燦坤為全台最大3C實體通路門市，結合各品牌AI PC的展演與多重折扣優惠，相信更能加速AI PC市場覆蓋率提升。
Acer首發SwiftGo系列AI筆電，無痛一鍵下載穩定渲染插件(Stable Diffusion)，簡單文字輸入，就能精彩展現個人無限創意；更透過智能降噪和智能純音，體現沉浸式影音娛樂享受。MSI首發Prestige系列AI筆電，強悍軍規等級，990公克極致輕薄，更搭載WiFi 7模組，提高更加流暢畫質影片傳輸。Asus首發ZenBook系列AI筆電，則推出OLED螢幕3K 120HZ，精準驚艷顯色，Harman/Kardon音效，極致沉浸式影音體現。
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