香港會計及財務匯報局（簡稱會財局）15日宣布，與大陸財政部監督評價局達成合作共識。根據商定機制，監督評價局協助會財局獲取香港會計師存放在大陸的審計工作底稿，以供在香港進行查察。

香港信報報導，這是自2019年5月雙方簽署合作備忘錄以來，雙方在監管合作上的一個重要里程碑。雙方並將不時評估商定機制，以確保機制得以順暢及有效運行。

這次合作共識及商定機制是監督評價局與會財局之間策略合作的試金石，足以證明雙方透過全方位合作以確保審計品質。此一安排不僅便利會財局查察涉及大陸審計工作底稿的審計項目，也向公眾利益實體會計師發出一個強烈訊息：無論他們把審計工作底稿存放在任何地方，會財局都可以對相關審計項目的品質作出審查。

作為香港會計專業的獨立監管機構，會財局具法定責任維護上市實體的財務匯報及審計品質，以保障投資者利益。