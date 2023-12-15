南科就業人口及住房需求推升區域房價，因應產業發展，國土署將擴大盤點社宅需求及用地。國土署指出，截至15日，台南市總計興辦20處社會住宅、共6,936戶，預計年底再發包二案，再增1,200戶社宅，下一階段將鎖定曾文溪以北地區，選用佳里區及麻豆區各1處基地興建社會住宅，以因應園區人口需求。

國土署表示，南部科學園區效應，帶動產業人口及住房需求。據國科會統計，南科就業人口在10月底達91,950人，而台南8月的住宅價格指數，在南科區域為148.79，較去年同期漲逾5％，顯示南科效應帶來的大量移民潮及人口紅利，已明顯引動當地房價及住房需要。

截至15日，台南市總計興辦20處社會住宅、共6,936戶；國土署近期將再推兩案、1,200餘戶社宅以供應在地人口居住需求，目前南區「鯤鯓安居」社會住宅及仁德區「裕忠安居」社會住宅正公告招標中，拚年底前發包。

另外，國土署說明，現階段台南市社宅選址多集中於曾文溪以南地區，因應南部科學園區發展，下一階段將朝曾文溪以北地區擴大盤點，目前已選用「佳里區」及「麻豆區」各1處基地，未來將持續朝南科周邊地區盤點合適土地。

佳里區基地位於延平路、佳北路口，面積0.3公頃，約可提供200戶社宅，預計明年新建統包工程發包；麻豆區基地位於總爺藝文中心對面，面積約1公頃，約可提供350戶社宅。國土署表示，後續需辦理非都變更編定，預計2025年新建統包工程發包，未來將持續朝南科周邊地區盤點合適土地。

而目前有「鯤鯓安居」、「裕忠安居」兩案正在招標，預計於年底發包，將再提供1,200餘戶社宅，預計2028年完工。其中，「鯤鯓安居」位於南區濱海路與清水路交會路口，鄰近公共設施，並規劃設置托嬰中心；「裕忠安居」位於仁德區臨裕忠路、近中山路，基地前方設有仁德轉運站，未來捷運路線亦規劃於附近。