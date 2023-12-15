美國聯準會（Fed）連三凍將聯邦基金利率維持在5.25％~5.50％不變。根據芝商所 FedWatch統計，明年3月、5月降息1碼的可能性分別提升至近74％、88％。雖然目前投資股債的勝率大，中租基金平台表示，但預期消息面將持續牽動市場波動，建議投資人應慎重且積極進行布局。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，美國聯準會立場明顯轉鴿，觀察就業成長緩和但依舊強勁，失業率也維持低位，隨著聯準會調降通膨預期和核心PCE預測可看出，升息已不再是基本假設。隨著升息周期進入尾聲，市場開始關注景氣落底時間，目前普遍認為美國經濟軟著陸機會高，惟聯準會政策走向仍須視通膨、景氣和金融環境而定，預期消息面將持續牽動市場波動。

蘇皓毅建議投資人應慎重且積極進行布局，除了可透過定期定額紀律投資，來增強長期持有的信心外，不妨趁著年終資金還有餘裕之際，運用更進階的母子基金投資策略，藉由核心母基金與衛星子基金的資產配置，進一步達到有效分散投資風險的效果。

蘇皓毅也提到，接下來需要觀察的是何時會開啟新一輪的降息循環，根據歷史經驗，在升息不確定性消除後，通常暫停升息期間將有助於改善股債長線投資氛圍。尤其公債殖利率見頂確立並終將滑落，此時進場布局高品質債券會是較好的選擇，除了賺取短期帶來的利息收入外，降息啟動後的債券資本利得也備受期待。

蘇皓毅建議投資人可透過中租基金平台「樂領金」專案申購包含債券等配息型基金，資金充裕者則可透過「中租母子盈利Pay」或「中租母子月月領」自動循環投資，年底前可享0手續費優惠。

在股票投資方面，蘇皓毅說可留意AI科技題材引領的成長型股票基金，唯因應短期可能的震盪，以定期不定額分批進場將會是降低波動較有效的方式，目前中租基金平台年底前全站基金「定期（不）定額」申購享終身0手續費優惠。