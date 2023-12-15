軌道經濟吸金！上市建商昇陽建設（3266）今（15）日正式簽下新北市捷運三鶯線第1筆捷運聯開案「三峽站出入口2」捷運開發案」，預計斥資29億元進行開發，目標在2028年完工；另外將捷建設月前則拿下捷運三鶯線「三峽站出入口1」捷運開發共構大樓一案，三鶯線捷運聯開案招商出師奏捷。
由仲量聯行協助捷運三鶯線捷開案招商成功之「三峽站出入口2捷運開發案」，今（15）日在北新板希爾頓飯店舉行簽約儀式，由新北市捷運工程局局長李政安，與昇陽建設總經理魏岱霖，共同簽署投資契約，並由新北市副市長 陳純敬擔任見證人，正式啟動三峽站捷運開發計畫。
新北市副市長陳純敬表示，三鶯線三峽站位於三峽國慶路上，為捷運進入三峽市區第一站，出入口2基地位於國慶路與三樹路口西南側，基地面積約1,718坪，預計規劃地上15層、地下2層的捷運共構大樓，總樓地板面積約1萬坪 ，預估投資金額約29億元，預計2028年完工。
陳純敬表示，三鶯線全線共規劃7處捷運開發案，預期可創造340億元投資金額，並引入1.3萬個居住人口，三峽站作為三鶯線首站招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑，新北市政府期望與優質民間投資人攜手合作，共同打造三峽地區指標案，提供多元服務機能，帶動區域發展。
新北捷運局李政安局長表示，三峽站共有兩處開發基地皆成功招商，捷運站南側出入口2 所規劃的捷運共構住商大樓，於地面層除規劃沿街式店鋪，更設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心等3項公益設施空間，共約266坪，提供多元服務機能，大樓預計取得銀級綠建築標章、合格級智慧建築標章，將打造到站即到家的高品質捷運共構宅，期能帶動捷運運量成長，同時完善地方服務機能。
仲量聯行侯文信董事總經理表示，軌道經濟一直是近年來不敗的經典話題，從高鐵、台鐵到捷運各有商機，其中，大臺北地區發展完整的捷運路網更是強而有力地帶動區域房市，讓捷運路線周邊開發成為投資焦點。
侯文信表示，捷運三鶯線力拼於2025年完工，未來將串聯新北板橋、土城、三峽、鶯歌等區域，至臺北市通勤時間將減少20分鐘，往南更可延伸生活圈至桃園地區，共同打造北北基桃一日生活圈，以TOD模式為民眾帶來居住需求及便捷機能，都是具有剛性需求的投資標的，自然能吸引投資者的目光。
仲量聯行作為捷運三鶯線全線捷開案招商總顧問，積極協助新北捷運局打造安居樂業的新北捷運生活圈，三鶯線捷開案首度招商成功，即2案同時標出、選出2家最優申請人，充分展現市場對於捷運沿線開發潛力的信心，後續將持續推動臺北大學站、媽祖田站、龍埔站暨機廠及鶯桃福德站等案，詳細招商案內容歡迎洽詢新北捷運局及仲量聯行，期待與優質投資人共創都市TOD發展榮景。
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