月配息的ETF 00929股利再度入帳，有網友分享自己領到的股利高達5.5萬，引起熱烈討論，有人推算原Po持有的張數高達550張，以15日收盤股價19.5元估算，資產規模超過千萬，羨煞眾人。

該名網友在臉書社團《爆廢1公社》上貼出網路銀行入帳的明細圖片，並寫下一早被利息砸醒的感覺，5.5萬入袋，備註為科技優息基金配息。許多人激動喊話，「爸我在這」、「好羨慕，我才10幾張」、「每個月都躺著領5萬5」、「差不多是我之前存120萬，到期後，每年領5萬的感覺。」

由於持股市值超過千萬，有不少人也好奇原Po是如何賺到的，他留言回應，投入資金約850萬左右，除了靠低點進場加碼之外，還將資金從其他資產轉進股市。

00929打著月月配息吸引大批散戶資金，連續六個月都配息0.11元，年化殖利率超過7%，這也讓存股族相當興奮，15日成交量高居ETF第二名，從6月9日掛牌上市後，短短半年市值突破1100億，高居台股ETF第八名，成長幅度相當驚人。