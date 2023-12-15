【時報-台北電】昱展新藥(6785)將於112年12月21日14時30分，舉辦上櫃前業績發表會，地點位於台北艾美酒店3樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)。
本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】昱展新藥(6785)將於112年12月21日14時30分，舉辦上櫃前業績發表會，地點位於台北艾美酒店3樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)。
本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：