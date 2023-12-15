【時報-台北電】昱展新藥(6785)將於112年12月21日14時30分，舉辦上櫃前業績發表會，地點位於台北艾美酒店3樓翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)。

本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。(編輯：廖小蕎)

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