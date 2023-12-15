【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署今（15）日宣布2023年來台國際旅客600萬人次目標提前達陣，由來自新加坡的Tan Chong Lim先生成為第600萬名幸運旅客，並宣布推出「Taiwan Pass國際旅客優惠交通票券」快閃抽獎加碼活動，讓來台的國際旅客同享喜悅。

行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、交通部觀光署長周永暉今日下午親赴桃園國際機場，分別將國籍航空提供的4張國際航點來回機票、Taiwan Pass與個人化郵票及住宿券、總價值逾10萬元的台灣特色伴手禮好禮包，親自贈送給重遊台灣的Tan Chong Lim先生。

Tan Chong Lim先生表示，非常驚喜能成為今年來台第600萬名旅客，也感受到滿滿的熱情及友善。此次是第4次來台，將與同行家人在台停留8天，並已提前安排好豐富行程，且此次將首次造訪太魯閣及阿里山，準備好好感受台灣獨特魅力及享受在地美食。

鄭文燦表示，為加強國際行銷力道與國內各部會橫向溝通協調，會在親自主持、每月召開的研商促進國際觀光客來台跨部會專案會議，由各部會以觀光主流化提出協同推動觀光方案，並攜手業者推出精進措施、加強服務品質，提高國際旅客重遊率，加速觀光業復甦發展。

王國材則表示，已請各航空公司積極恢復航班航點運量，並宣布觀光署明年國際行銷亮點優惠措施，將於2024年元旦起推出「Taiwan Pass國際旅客優惠交通票券」，希望透過票券整合，方便國際旅客到達台灣各景點。

為力拚明年來台國際旅客恢復疫前2019年1184萬人次水準，觀光署將繼續推動加速擴大吸引國際觀光客方案，包括旅行業招募團體旅客來台獎助，以及自由行旅客消費金抽獎活動「遊台灣金福氣-the Lucky Land」至2025年6月30日。

觀光署也在現場提供入境國際旅客200份「Taiwan Pass」快閃抽獎活動，並自下周起在全台4個國際機場5個航廈不定時辦理Taiwan Pass快閃抽獎活動，總共送出1000張，讓入境國際自由行旅客同享600萬人次達標喜悅。