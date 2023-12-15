【時報-台北電】太子(2511)代子公司太子崇德實業(股)公司公告簽訂臺中市「市31 」公有市場用地興建營運移轉案投資契約。
太子投標臺中市政府經濟發展局公開徵求主旨所揭開發案之投資人。
太子於112年4月26日代子公司太子實業(股)公司公告獲選為本案最優申請人，依本案申請須知規定，另成立專案公司太子崇德實業(股)公司，與臺中市政府經濟發展局簽署本投資契約。取得土地使用權資產，契約期間112年12月15日至162年12月14日。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】太子(2511)代子公司太子崇德實業(股)公司公告簽訂臺中市「市31 」公有市場用地興建營運移轉案投資契約。
太子投標臺中市政府經濟發展局公開徵求主旨所揭開發案之投資人。
太子於112年4月26日代子公司太子實業(股)公司公告獲選為本案最優申請人，依本案申請須知規定，另成立專案公司太子崇德實業(股)公司，與臺中市政府經濟發展局簽署本投資契約。取得土地使用權資產，契約期間112年12月15日至162年12月14日。（編輯：沈培華）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：