【時報-台北電】太子(2511)代子公司太子崇德實業(股)公司公告簽訂臺中市「市31 」公有市場用地興建營運移轉案投資契約。

太子投標臺中市政府經濟發展局公開徵求主旨所揭開發案之投資人。

太子於112年4月26日代子公司太子實業(股)公司公告獲選為本案最優申請人，依本案申請須知規定，另成立專案公司太子崇德實業(股)公司，與臺中市政府經濟發展局簽署本投資契約。取得土地使用權資產，契約期間112年12月15日至162年12月14日。（編輯：沈培華）

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