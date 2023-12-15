臉書（Facebook）和IG（Instagram）母公司Meta Platforms在美國推出Threads數月後，如今該款微型部落格應用程式（App）正式進軍歐洲。

Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）14日在Threads發布該App登陸歐洲的消息。他指出：「我們正向更多歐洲國家推出Threads。」

《華爾街日報》上個月曾報導，Meta擬於12月在歐洲推出Threads，這是自今年7月該款App問世以來最大一次市場擴張行動。

Threads最初上市時，在全球多數市場皆可使用，但當時Meta暫時未在歐盟推出，歸因於歐盟對網路服務的監管規訂是全世界數一數二的嚴格。

Meta 14日發表聲明指出，歐盟用戶可選擇在Threads透過他們的IG帳號建立個人檔案，若未透過IG帳號，用戶可以搜尋帳號、瀏覽和藉由複製連結來分享內容，但無法發文或與內容互動。