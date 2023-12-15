【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值放大至4442.56億元。三大法人買超158.38億元，其中外資續買超211.70億元、連6日已買超851.49億元，投信、自營商分則別賣超4.90億元及賣超48.43億元。

三大法人賣超前十大個股，3檔賣超上萬張。其中，近期人氣王英業達(2356)遭重砍4萬1355張排第一，包括外資賣超3萬2207張、投信賣超7146張、自營商賣超2002張，累計兩日賣超4萬3453張；本周以來，外資賣超3萬1988張、投信賣超7283張、自營商賣超423張，合計三大法人賣超3萬9694張。英業達今日股價也隨之重挫6.38%，日K翻黑，但本周仍大漲14.42%，周線連3紅。

而AI指標緯創(3231)賣超1萬3802張列第二，包括外資轉買超277張，投信連5日賣、並加大調節力道達1萬4156張，自營商則轉買77張。緯創今日股價也再度退出5日線外，累計一周跌1.08%，周K連4黑。

依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超4萬1355張，緯創(3231)、矽統(2363)名列二、三名，分別賣超1萬3802張及賣超1萬3295張。第四及第五名為台新金(2887)、長榮航(2618)，其他依序為中華電(2412)、矽格(6257)、宏達電(2498)、鴻海(2317)及彰銀(2801)。

矽統(2363)賣超1萬3295張排第三，包括外資轉調節1萬2076張、自營商也轉賣超1219張，使得今日淚挾22.8萬張大量、收低8.65%，股價丟失月線，惟本周仍大漲14.42%。

●三大法人15日賣超前十名：

1.英業達(2356)收48.40元，跌3.30元或6.38%，三大法人賣超4萬1355張。

2.緯創(3231)收91.60元，跌1.50元或1.61%，三大法人賣超1萬3802張。

3.矽統(2363)收47.50元，跌4.50元或8.65%，三大法人賣超1萬3295張。

4.台新金(2887)收17.85元，跌0.25元或1.38%，三大法人賣超7874張。

5.長榮航(2618)收31.75元，股價持平，三大法人賣超6711張。

6.中華電(2412)收118.50元，跌1.00元或0.84%，三大法人賣超5408張。

7.矽格(6257)收67.20元，跌4.70元或6.54%，三大法人賣超5219張。

8.宏達電(2498)收50.80元，跌1.20元或2.31%，三大法人賣超4769張。

9.鴻海(2317)收101.50元，跌0.50元或0.49%，三大法人賣超4694張。

10.彰銀(2801)收17.85元，跌0.15元或0.83%，三大法人賣超4605張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計買超1856張，其中外資買超1640張、投信賣超144張、自營商買超360張；融資增1985張、融券增1265張，券資比6.69%。

2.緯創(3231)三大法人累計賣超2萬5356張，其中外資賣超1萬1507張、投信賣超1萬1059張、自營商賣超2789張；融資增1423張、融券增334張，券資比1.58%。

3.矽統(2363)三大法人累計買超9869張，其中外資買超8061張、投信買超0張、自營商買超1807張；融資增1萬3207張、融券增1758張，券資比24.57%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅15日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)