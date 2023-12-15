【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值放大至4442.56億元。三大法人買超158.38億元，其中外資續買超211.70億元、連6日已買超851.49億元，投信、自營商分則別賣超4.90億元及賣超48.43億元。
三大法人賣超前十大個股，3檔賣超上萬張。其中，近期人氣王英業達(2356)遭重砍4萬1355張排第一，包括外資賣超3萬2207張、投信賣超7146張、自營商賣超2002張，累計兩日賣超4萬3453張；本周以來，外資賣超3萬1988張、投信賣超7283張、自營商賣超423張，合計三大法人賣超3萬9694張。英業達今日股價也隨之重挫6.38%，日K翻黑，但本周仍大漲14.42%，周線連3紅。
而AI指標緯創(3231)賣超1萬3802張列第二，包括外資轉買超277張，投信連5日賣、並加大調節力道達1萬4156張，自營商則轉買77張。緯創今日股價也再度退出5日線外，累計一周跌1.08%，周K連4黑。
依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超4萬1355張，緯創(3231)、矽統(2363)名列二、三名，分別賣超1萬3802張及賣超1萬3295張。第四及第五名為台新金(2887)、長榮航(2618)，其他依序為中華電(2412)、矽格(6257)、宏達電(2498)、鴻海(2317)及彰銀(2801)。
矽統(2363)賣超1萬3295張排第三，包括外資轉調節1萬2076張、自營商也轉賣超1219張，使得今日淚挾22.8萬張大量、收低8.65%，股價丟失月線，惟本周仍大漲14.42%。
●三大法人15日賣超前十名：
1.英業達(2356)收48.40元，跌3.30元或6.38%，三大法人賣超4萬1355張。
2.緯創(3231)收91.60元，跌1.50元或1.61%，三大法人賣超1萬3802張。
3.矽統(2363)收47.50元，跌4.50元或8.65%，三大法人賣超1萬3295張。
4.台新金(2887)收17.85元，跌0.25元或1.38%，三大法人賣超7874張。
5.長榮航(2618)收31.75元，股價持平，三大法人賣超6711張。
6.中華電(2412)收118.50元，跌1.00元或0.84%，三大法人賣超5408張。
7.矽格(6257)收67.20元，跌4.70元或6.54%，三大法人賣超5219張。
8.宏達電(2498)收50.80元，跌1.20元或2.31%，三大法人賣超4769張。
9.鴻海(2317)收101.50元，跌0.50元或0.49%，三大法人賣超4694張。
10.彰銀(2801)收17.85元，跌0.15元或0.83%，三大法人賣超4605張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.英業達(2356)三大法人累計買超1856張，其中外資買超1640張、投信賣超144張、自營商買超360張；融資增1985張、融券增1265張，券資比6.69%。
2.緯創(3231)三大法人累計賣超2萬5356張，其中外資賣超1萬1507張、投信賣超1萬1059張、自營商賣超2789張；融資增1423張、融券增334張，券資比1.58%。
3.矽統(2363)三大法人累計買超9869張，其中外資買超8061張、投信買超0張、自營商買超1807張；融資增1萬3207張、融券增1758張，券資比24.57%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅15日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：