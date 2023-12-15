【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4442.56億元。三大法人買超158.38億元，其中外資買超211.70億元，投信、自營商分別賣超4.90億元及賣超48.43億元。
投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、3檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6742張，正新(2105)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超2萬5583張及買超1萬2887張。第四及第五名為友達(2409)、中信金(2891)，其他依序為元大金(2885)、遠東新(1402)、亞泥(1102)、神基(3005)及兆豐金(2886)。
投信今日買超電線電纜及經營不鏽鋼業的華新2.6萬多張居冠，為連三買且加碼買進，對第二名的輪胎廠正新更是連九買亦擴大買超力道。此外，持續鎖定晶圓代工二哥聯電呈現連五天買進。
●投信15日買超前十名：
1.華新(1605)收38.40元，漲1.30元或3.50%，投信買超2萬6742張。
2.正新(2105)收45.35元，漲0.05元或0.11%，投信買超2萬5583張。
3.聯電(2303)收50.70元，漲0.30元或0.60%，投信買超1萬2887張。
4.友達(2409)收16.30元，漲0.05元或0.31%，投信買超1萬2514張。
5.中信金(2891)收28.15元，跌0.30元或1.05%，投信買超1萬1504張。
6.元大金(2885)收27.00元，股價持平，投信買超9117張。
7.遠東新(1402)收30.80元，跌0.15元或0.48%，投信買超8327張。
8.亞泥(1102)收42.25元，跌0.05元或0.12%，投信買超8051張。
9.神基(3005)收108.50元，跌4.00元或3.56%，投信買超6527張。
10.兆豐金(2886)收39.35元，跌0.20元或0.51%，投信買超5909張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計賣超6496張，其中外資賣超6675張、投信賣超1張、自營商買超180張；融資增1164張、融券減49張，券資比0.78%。
2.正新(2105)三大法人累計買超4115張，其中外資買超567張、投信買超3966張、自營商賣超418張；融資增184張、融券增17張，券資比2.83%。
3.聯電(2303)三大法人累計買超3萬7277張，其中外資買超5318張、投信買超3萬3906張、自營商賣超1947張；融資減568張、融券減2張，券資比7.61%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅15日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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