【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4442.56億元。三大法人買超158.38億元，其中外資買超211.7億元，投信、自營商分別賣超4.9億元及賣超48.43億元。

英業達挾IP概念一炮而紅，在連兩天漲停後，今爆大量重挫6.38%，成交量逾39萬張居冠。外資選擇加速落跑，今擴大賣超3.2萬多張。

外資賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超3萬2206張，正新(2105)、矽統(2363)名列二、三名，分別賣超2萬4363張及賣超1萬2076張。第四及第五名為中信金(2891)、友達(2409)，其他依序為台新金(2887)、神基(3005)、鴻海(2317)、遠東新(1402)及亞泥(1102)。

●外資15日賣超前十名：

1.英業達(2356)收48.40元，跌3.30元或6.38%，外資賣超3萬2206張。

2.正新(2105)收45.35元，漲0.05元或0.11%，外資賣超2萬4363張。

3.矽統(2363)收47.50元，跌4.50元或8.65%，外資賣超1萬2076張。

4.中信金(2891)收28.15元，跌0.30元或1.05%，外資賣超1萬863張。

5.友達(2409)收16.30元，漲0.05元或0.31%，外資賣超8263張。

6.台新金(2887)收17.85元，跌0.25元或1.38%，外資賣超7631張。

7.神基(3005)收108.50元，跌4.00元或3.56%，外資賣超7594張。

8.鴻海(2317)收101.50元，跌0.50元或0.49%，外資賣超7390張。

9.遠東新(1402)收30.80元，跌0.15元或0.48%，外資賣超7191張。

10.亞泥(1102)收42.25元，跌0.05元或0.12%，外資賣超6473張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計買超1856張，其中外資買超1640張、投信賣超144張、自營商買超360張；融資增1985張、融券增1265張，券資比6.69%。

2.正新(2105)三大法人累計買超4115張，其中外資買超567張、投信買超3966張、自營商賣超418張；融資增184張、融券增17張，券資比2.83%。

3.矽統(2363)三大法人累計買超9869張，其中外資買超8061張、投信買超0張、自營商買超1807張；融資增1萬3207張、融券增1758張，券資比24.57%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅15日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

#外資賣超 #賣超 #外資買超 #英業達 #外資