【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4442.56億元。三大法人買超158.38億元，其中外資買超211.7億元，投信、自營商分別賣超4.9億元及賣超48.43億元。

外資今相中產業面強勢股，大單敲進DRAM的華邦電、鋼鐵龍頭中鋼，分別買超4.9萬張、4.1萬餘張。貨櫃三雄也入列單日買超前10大。

據統計，外資3天累計買超華邦電5.78萬張，2天累計加碼中鋼近5萬張。

外資買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為華邦電(2344)，買超4萬9441張，中鋼(2002)、陽明(2609)名列二、三名，分別買超4萬1559張及買超2萬375張。第四及第五名為中工(2515)、聯電(2303)，其他依序為永豐餘(1907)、台積電(2330)、旺宏(2337)、萬海(2615)及長榮(2603)。

●外資15日買超前十名：

1.華邦電(2344)收28.55元，漲1.00元或3.63%，外資買超4萬9441張。

2.中鋼(2002)收26.45元，漲1.05元或4.13%，外資買超4萬1559張。

3.陽明(2609)收44.25元，漲1.50元或3.51%，外資買超2萬375張。

4.中工(2515)收12.20元，漲0.30元或2.52%，外資買超1萬7006張。

5.聯電(2303)收50.70元，漲0.30元或0.60%，外資買超1萬6293張。

6.永豐餘(1907)收34.20元，股價持平，外資買超1萬5076張。

7.台積電(2330)收585.00元，漲3.00元或0.52%，外資買超1萬4135張。

8.旺宏(2337)收30.10元，漲0.90元或3.08%，外資買超9923張。

9.萬海(2615)收50.60元，漲1.55元或3.16%，外資買超9252張。

10.長榮(2603)收134.00元，漲5.00元或3.88%，外資買超9040張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華邦電(2344)三大法人累計買超1萬2084張，其中外資買超1萬3274張、投信賣超758張、自營商賣超431張；融資減1484張、融券增22張，券資比3.56%。

2.中鋼(2002)三大法人累計賣超2萬120張，其中外資賣超1萬9978張、投信賣超1963張、自營商買超1821張；融資增1527張、融券減82張，券資比2.44%。

3.陽明(2609)三大法人累計賣超1萬6223張，其中外資賣超5007張、投信賣超1萬1175張、自營商賣超40張；融資增3398張、融券減224張，券資比8.13%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅15日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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