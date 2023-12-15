中美氣候特使於當地時間13日在聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）會面，並針對兩國加強合作應對氣候危機發表講話，雙方充分肯定近期中美達成的相關聲明，並對未來兩國落實氣候行動達成一致意見。

大陸央視報導，中國氣候變化事務特使解振華表示，中美兩國，兩個最大的國家，要在氣候變化領域加強交流和合作。雙方商定盡快啟動兩國的氣候變化聯合工作小組，其中包括能源轉型、循環經濟、甲烷、低碳可持續省／州和城市4個工作小組，加緊啟動展開活動，落實各自的國家自主貢獻目標，推動多邊進程。

美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）表示，美中合作不僅加快兩國各自努力，同時也為氣候大會創造契機，並提供實質的意見。實際上雙方在大會上定期會面，就是為了確保兩國能達成協議，並得到廣泛支持。

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