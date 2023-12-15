國泰世華私人銀行自2013年開辦至今成立滿10周年，國泰世華銀行總經理李偉正15日宣告已創下「三大成就」：「完善臺港新三地服務平臺」、「台灣首間推出以信託方式受託投資『未具證券投資信託基金性質』境外基金的業者」與「連續十年總資產管理規模雙位數成長」。他透露，已連續10年總資產管理規模呈現雙位數成長，截至2023年11月底，台灣、香港與新加坡服務據點，分別擁有年成長率近20％、超過40％與超過165％的優異表現。

李偉正指出，因應亞洲私人銀行市場發展潛力，國泰世華自2015年起布局東亞版圖，依序開拓香港分行私人財富管理業務，及新加坡分行私人銀行業務，完善臺港星三地服務平臺，跨海串起完整服務網絡。第二，以「投資組合為本」經營客戶資產，掌握高資產客戶對於另類投資商品的需求，先於2019年成立「私募另類投資商品專家團隊」，隨後領先臺灣銀行同業，於2023年初率先推出以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」境外基金，成功銜接國際金融市場，拓展投資產品平臺的豐富度與多元性。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，回顧國泰世華私人銀行的第一個10年，成長動能來自「專業、全面性、豐富與靈活」四大引擎，得以快速應對高資產客戶多元而複雜的需求，為其量身打造投資組合。在「專業」部分，廣為招攬擁有超過15年金融服務年資，且具備國際資本市場投資經驗的成員加入，此後連年擴張；自2015年起，「客戶關係經理」與「投資組合諮詢專家」兩大關鍵團隊，人數也分別成長了119％與47％，並持續壯大，滿足日益提升的客戶需求。

國泰世華私人銀行除了整合「私人銀行、消費金融與企業金融」，打造「全面性」的一站式金融服務外；憑藉「豐富」集團資源，在醫療健管、營造建設、資訊科技等領域，也可給予客戶全面與完整協助。對比國際私銀，國泰世華私人銀行不僅在系統規格上足以與之媲美，更具「靈活」活化臺幣資產的能力，讓高資產客戶同步享有「在地」與「國際」兼具的服務。

傅伯昇強調，國泰世華私人銀行瞄準「家族辦公室（Family Office）」服務，有望成為下一個10年的成長新動能。掌握高資產客群需求提升，將進一步連結家族辦公室服務資源，給予高資產客戶更全面與頂尖金融服務。已於2023年成立「專責投組團隊」，為高資產客戶及其家族辦公室提供集結金融專業及法令等，全方位投資組合諮詢與管理服務。