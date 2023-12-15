玉山長期關注藝術與文化發展，共同參與臺南市政府與國立故宮博物院推出的「千載南逢—故宮國寶佇臺南」展覽，（15）日舉辦開幕儀式，展覽期間從2023年12月16日到2024年3月10日，歡迎民眾至臺南市美術館參觀。

玉山文教基金會執行長王志成表示，「千載南逢—故宮國寶佇臺南」展覽展出15件故宮國寶，包括〈清 翠玉白菜〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉及數位作品〈清 院本清明上河圖〉長卷動畫和〈富春印象〉沉浸式劇場等，將帶給民眾藝術與科技的感官盛宴。玉山也將結合與南美館長期合作的Play ARTs兒童創作坊，邀請玉山圖書館學校學童前往看展，讓不同年齡層的孩子們都能夠近距離享受博物館文物資源，培養其對藝術的好奇心與興趣。

臺南市美術館長林秋芳表示，本次展覽是故宮國寶經過千年的時間洪流後，第一次在臺南市展出，南美館的參觀民眾有近六成都是年輕人，透過這次的展示，讓更多新世代的民眾有接近國寶的機會，也讓中南部民眾不必舟車勞頓，也能欣賞故宮的眾多珍貴展件。

本次展覽結合文物與數位的豐富內容，展覽分為兩大主題，第一主題展出故宮最受歡迎的文物〈清 翠玉白菜〉、國寶〈遼至金 玉龍紋盤〉、重要古物〈清 中期 白玉錦荔枝〉和〈清 雍正 琺瑯彩瓷時時報喜把壺〉等15件文物精品。第二主題則是展示故宮長年發展的文物與數位科技結合的作品，以高解析投影清〈院本清明上河圖〉的畫面，再利用古畫動漫的趣味形式，讓觀眾身歷其境、體驗畫中市井小民的生活景像，及由AI人工智慧學習西洋名畫家梵谷、塞尚和莫內的畫風後，繪製具有歐洲藝術風情的富春山居圖的〈富春印象〉沉浸式劇場。

玉山文教基金會致力建構藝術教育的基礎工程，持續與國立公共資訊圖書館舉辦繪本創作工作坊、與臺中國家歌劇院舉辦藝起進劇場、與臺南市美術館舉辦Play ARTs兒童創作坊、與國立臺灣美術館舉辦藝童玩美教育計畫等。未來，將持續以具體方式展現對文化藝術的支持，期待能拋磚引玉，有更多顧客一同響應與投入藝文活動。