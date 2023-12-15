外媒引述知情人士透露，中國領導層在本周（11日當周）召開的年度經濟工作會議上同意，2024年預算赤字率達到GDP的3％，必要時可發行不納入赤字的特別國債用於支付額外支出，金額可能達到人民幣（下同）1兆元。
路透報導，雖然該赤字率低於2023年修正後的3.8％，顯示大陸政府希望維持財政紀律，並且不考慮2024年動用大型財政刺激措施，但發行特別國債的選項，給大陸政府擴大刺激力度以保持經濟穩定增長提供靈活性。
大陸整體財政政策的另一個關鍵是地方政府專項債額度，這也未納入政府預算。知情人士指出，2024年此一額度可能接近4兆元，而2023年為3.8兆元。
大陸歷來把預算赤字率保持在3％以下，最近的例外是受到疫情影響的2020年和2021年，以及2023年大陸政府擴大力度提振步履蹣跚的經濟復甦。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：