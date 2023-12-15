外媒引述知情人士透露，中國領導層在本周（11日當周）召開的年度經濟工作會議上同意，2024年預算赤字率達到GDP的3％，必要時可發行不納入赤字的特別國債用於支付額外支出，金額可能達到人民幣（下同）1兆元。

路透報導，雖然該赤字率低於2023年修正後的3.8％，顯示大陸政府希望維持財政紀律，並且不考慮2024年動用大型財政刺激措施，但發行特別國債的選項，給大陸政府擴大刺激力度以保持經濟穩定增長提供靈活性。

大陸整體財政政策的另一個關鍵是地方政府專項債額度，這也未納入政府預算。知情人士指出，2024年此一額度可能接近4兆元，而2023年為3.8兆元。

大陸歷來把預算赤字率保持在3％以下，最近的例外是受到疫情影響的2020年和2021年，以及2023年大陸政府擴大力度提振步履蹣跚的經濟復甦。