看好快商務以及滿足民眾外送支付消費需求，中信銀行15日宣布攜手foodpanda，推出全台首張「中國信託foodpanda聯名卡」，該卡以「胖達幣」為回饋，1元胖達幣可折抵foodpanda消費新臺幣1元，折抵無上限，於foodpanda平臺消費限時最高回饋10％，消費滿新臺幣888元還有pandapro一個月會員權益，對外送族來說省很大。且「即辦即刷」，不必等實體信用卡寄送，透過中信銀行Home Bank APP一鍵綁卡完成，立即有回饋。

中信銀行表示，foodpanda使用者有70％皆綁定行動支付，其中就有30％為中信卡友。看準年輕族群消費習慣追求「快」與「便利」兩大特性，中信銀行攜手快商務領導品牌foodpanda推出「中國信託foodpanda聯名卡」，深耕經營年輕客群，透過雙方平臺串接及有感的優惠，拓展多元支付場域，亦是跨足創新產業的重要里程碑。

中信銀行表示，隨著民眾消費習慣改變，下單後短時間送達訂購商品的快商務成為創新商業模式，也因快商務時代來臨，一站式即時外送平臺提供產品多樣、少量個人化、快速送達等服務以符合現代人的需求。

中信銀行表示，歡慶「中國信託foodpanda聯名卡」上市，中信銀行特別加碼，即日起至2024年2月29日於foodpanda平臺刷「中國信託foodpanda聯名卡」最高享10％回饋，2024年3月1日至6月30日最高享8％回饋。

2024年3月31日前於肯德基、必勝客、大苑子、漢堡王、麥當勞、星巴克等指定餐廳及UNIQLO、ZARA、H＆M消費享最高4％回饋，一般消費即享1％回饋，海外實體消費享2％回饋，消費回饋可累積至pandapay會員錢包，使用效期最長兩年，不限消費金額皆可折抵，還可合併優惠碼使用，讓卡友輕鬆累積回饋。

「中國信託foodpanda聯名卡」共推出六款卡面設計，以品牌大使「胖胖達」為主角，包含湯包款、珍奶款，酷黑款，另有三款萌寵系列，特寫呈現胖胖達的耳朵、手掌、尾巴，極具趣味感。