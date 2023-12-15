【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在聯準會主席鮑爾轉向鴿派之下，美股表現搶眼，道瓊連兩天創歷史新高，為市場造好。雖然大陸藍籌股指數午後向下，然而港股周五全日明顯走高，上午一度接近萬7點。
周五香港恆生綜合指數收盤上漲390.00點或2.38%，為16792.19點。國企股(H股)升2.3%，為5700點。科技指數漲2.2%，為3781點。
主要權重較大的藍籌股上漲，匯豐控股升0.4%，港交所漲4.3%，建設銀行升1.3%，中國平安漲2.7%。
騰訊升2.6%,報314.4港元；阿里巴巴升3.7%,報71.6港元。
大陸滬深300指數收跌0.3%，指數來到近5年新低。但是在內房股強勢上衝之下，港股上揚，此前有消息指出，北京和上海放寬了一些購屋限制規定。
內房股集體上漲，融創中國被炒高16.3%，碧桂園升5.1%，中海外升3.8%，華潤置地升5.8%，中國恆大也上漲3.4%。
蔚來汽車上漲7.2%；周四創辦人李斌重申蔚來換電系統的重要性，是蔚來的護城河。
鋰業股走高，贛鋒鋰業升逾6.3%，天齊鋰業漲5.6%。
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