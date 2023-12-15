【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】繼前個交易日收紅後，韓股15日繼續上揚，指數開高走高。最後，大盤收在2,563.56點，漲19.38點或0.76%。另外，韓元小幅走貶，外資買超8495億韓元。
韓國官方資料顯示，由於全球對泡菜和泡麵需求強勁，韓國農產品與食品出口金額，今年前11月年增2.1%至109億美元。其中，泡菜成長9.9%為1.4億美元，泡麵更是大增25.9%達8.76億美元。不過，韓國最大食品業者CJ第一製糖（CJ CheilJedang）股價並未受到激勵，收在平盤。
韓國政府表示，從美國IRA（通膨降低法）對符合減稅標準的最新暫時指南（tentative guideline）來看，可減低不少韓國電池以及能源業者的不確定性。也就是說，在美國擁有生產線的韓國電池或太陽能面板製造商，都可望受惠。以電池公司來說，LG Energy Solution跌0.12%，三星SDI則漲0.89%。
其它權值股方面，三星電子漲0.27%，市值已躍身第2位的SK海力，大漲2.41%。韓元兌一美元在1296.5價位附近，韓元小貶1.1元。
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