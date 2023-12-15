KPMG安侯建業聯合會計師事務所15日舉辦「海外資本市場研討會」，探討如何引領台商企業善用資本市場投資槓桿，取得所需資金、擴大投資意願及推升成長動能。

KPMG畢馬威中國蘇州首席合夥人翁澄煒回顧近兩年香港資本市場發展的最新狀況，結合近兩年香港資本市場IPO現狀介紹了香港IPO在消費、TMT及醫療保健及生命科學前三大行業的契機。其中2023年數家未盈利的生物科技公司上市，帶動醫療保健及生命科學行業表現強勁。

KPMG畢馬威中國華南區交易戰略與併購融資合夥人王威傑指出，隨全球經濟和政策環境的快速變化，台資企業在大陸的經營策略正面臨著關鍵時刻的調整。近幾年外資普遍降低在中國大陸的投資比重，直接投資減少，但外資在降低大陸投資比重的同時，仍然希望持續提升其在大陸市場的影響力，為其全球業務拓展提供助力。

在此同時，大陸國有資本在當前的資本市場募資和股權投資中已經直接或間接的占比超過70％，外資與台資企業未來在大陸的戰略發展，可能都必須考慮引入國資背景的合作夥伴。

在轉型的關鍵時刻，台資企業須積極思考大陸戰略，如何透過業務分拆、引入戰略合作夥伴，在降低投資風險的同時，持續參與大陸市場發展的紅利，最終借力合作夥伴，間接擁抱大陸資本市場。

KPMG畢馬威中國資本市場主管合夥人張晶晶指出，A 股資本市場成立以來取得了巨大成就，特別是自 2018 年11月科創板設立，到2023年2月全面實行股票發行註冊制，5 年間大陸資本市場的發展取得了巨大成就。

據統計2018年1月至2023年10 月，A 股 IPO 數量累計近2,000家，股市和債市規模均位居全球第二位，2022 年上海證券交易所和深圳證券交易 IPO 融資額位列全球 IPO 融資額的前兩位，A 股資本市場為大陸經濟高質量發展提供了巨大的動力引擎，特別是在助力實體經濟轉型、高效賦能實體經濟發展、服務國家戰略方面取得了矚目成績。

未來大陸資本市場還將大力推進投資端改革，承擔對新科技、新賽道、新市場的金融支持，加快培育新動能新優勢，進而更好的服務實體經濟的主要責任。